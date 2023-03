Unterwegs in Hückeswagen BEW schickt wieder ihre Wasserleck-Sucher hinaus

Besondere „Detektive“ sind ab kommendem Montag, 20. März, wieder im gesamten Stadtgebiet von Hückeswagen unterwegs: Mitarbeiter der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) sind nachts auf der Suche nach möglichen Lecks im Wasserrohrnetz. „Die Überprüfung der Wasserleitungen findet in der Nacht statt, weil hier in der Regel der Wasserverbrauch nahe null ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der BEW. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Monats.