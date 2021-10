Nachts unterwegs in Hückeswagen : BEW schickt ihre Wasserleck-Sucher hinaus

Nachts unterwegs in Hückeswagen

Rohrnetzmonteur Jörg Winterhager und seine Kollegen von der BEW gehen jetzt wieder auf die Suche nach undichten Stellen in den Wasserleitungen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Nicht jede Beschädigung eines unterirdischen Wasserrohrs wird sofort bemerkt. Damit solche Schäden nicht allzu lange unbemerkt bleiben, gehen Monteure der BEW in Hückeswagen auf die Suche nach möglichen Lecks.

Besondere „Detektive“ sind ab kommendem Montag, 25. Oktober, wieder im gesamten Stadtgebiet von Hückeswagen unterwegs: Mitarbeiter der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) sind nachts auf der Suche nach möglichen Lecks im Wasserrohrnetz. „Die Überprüfung der Wasserleitungen findet in der Nacht statt, weil hier in der Regel der Wasserverbrauch nahe null ist“, erläutert Sonja Gerrath, Pressereferentin der BEW. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte November.

Mögliche Leckagen sind durch Zufluss-Analysen und oberirdische Begehungen der Leitungen mit einem sogenannten Aquaphone, mit dem Wassergeräusche in den Leitungen gemessen werden, können Leckagen zu erkennen. Die Wasserversorgung muss dabei nicht unterbrochen werden. Allerdings sind Druckschwankungen im Netz möglich.

„Die Bedeutung von Trinkwasser nicht nur als unverzichtbares Lebensmittel, sondern auch zur Sicherstellung von Hygiene und zur Krankheitsbekämpfung wird uns derzeit, wo weltweit auf ein besonderes Maß an Hygiene wie zum Beispiel das Händewaschen geachtet wird, besonders bewusst“, betont Christoph Czersinsky, Abteilungsleiter für die Gas- und Wassernetze bei der BEW. „Wir müssen sorgsam mit dem Gut Wasser umgehen.“ Das Wasserversorgungsunternehmen sei bestrebt, die Anzahl von Leckstellen zu minimieren und dafür Sorge zu tragen, dass erkannte Lecks unverzüglich beseitigt werden. So investiert der regionale Energieversorger jedes Jahr mehr als eine Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Trinkwassernetze.