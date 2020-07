Hückeswagen : BEW macht sich wieder auf die Suche nach Wasserlecks

Ab Sonntag, 19. Juli, sind in Hückeswagen wieder die Wasserleck-Sucher der BEW unterwegs. Foto: BEW

Hückeswagen Um mögliche undichte Stellen im Wasserleitungsnetz zu finden, setzt die BEW in den kommenden zwei Wochen Wasserleck-Sucher im Stadtgebiet ein. Die sind hauptsächlich in den späten Abendstunden und nachts unterwegs.

Wenn sich ab Sonntag, 19. Juli, für etwa zwei Wochen zu später Stunde im Stadtgebiet Personen an den Gullys zu schaffen machen, werden das wahrscheinlich keine finsteren Gestalten sein, sondern Mitarbeiter der Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW). Sind sie doch dann auf der Suche nach Wasserlecks, wie Pressereferentin Sonja Gerrath mitteilt. „Die Überprüfung der Wasserleitungen findet in der Nacht statt, weil hier in der Regel der Wasserverbrauch nahe gleich null ist.“ Durch Zuflussanalysen und oberirdische Begehungen der Leitungen mit einem Aquaphone, mit dem Wassergeräusche in den Leitungen gemessen werden, können etwaige Leckagen erkannt werden. Die Wasserversorgung muss für diese Arbeiten nicht unterbrochen werden.

„Die Bedeutung von Trinkwasser nicht nur als unverzichtbares Lebensmittel, sondern auch zur Sicherstellung von Hygiene und zur Krankheitsbekämpfung wird uns derzeit, wo weltweit auf ein besonderes Maß an Hygiene wie zum Beispiel das Händewaschen geachtet wird, besonders bewusst“, betont Christoph Czersinsky, Abteilungsleiter für die Gas- und Wassernetze. „Als Wasserversorgungsunternehmen sind wir bestrebt, die Anzahl von Leckstellen zu minimieren und dafür Sorge zu tragen, dass erkannte Lecks unverzüglich beseitigt werden.“ So investiere die BEW jedes Jahr mehr als eine Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Trinkwassernetze.

Im Wasserverteilungsnetz kann es aus unterschiedlichen Gründen immer wieder zu Leckagen kommen. So sind größere Verluste im Wasserrohrnetz messbar bzw. auch sichtbar, wenn das Wasser an der Oberfläche austritt, und können schnell behoben werden. „Kleinere Wasserverluste bleiben dagegen oft unbemerkt, so dass im Zeitraum zwischen Entstehung und Beseitigung des Schadens auch größere Mengen Wasser verloren gehen können“, teilt Sonja Gerrath mit.

Die Monteure, die ab Sonntag in Hückeswagen unterwegs sind, haben ihren Dienstausweis dabei. Bei Fragen kann die BEW unter ☏ 02267 686810 kontaktiert werden.

Info Das Trinkwassernetz der BEW ist 696 Kilometer lang, 2019 wurden drei Millionen Kubikmeter hindurchgeleitet. Hückeswagen verfügt über 206 Kilometer.

