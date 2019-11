Hückeswagen Beverteich : BEW lässt Fichtenwald durch Laubbäume ersetzen

Kleineichen Der Wald am Beverteich ist um die Hälfte geschrumpft. Der Grund für die Rodung: Die BEW als Eigentümerin will mittelfristig einen Laubwald dort anpflanzen, um die Wasserqualität für die dortigen Brunnen zu verbessern.

Die BEW will als Eigentümerin des kleinen Fichtenwaldes die Bäume fällen und durch Laubgehölze ersetzen lassen. „Hintergrund ist vor allem, dass mit Blick auf die in diesem Bereich vorhandenen Brunnen ein Laubwald besser für das Grundwasser ist. Der Boden ist nicht so sauer“, berichtete Iris Trespe nach Rücksprache mit dem Kreisumweltamt. Wegen der artenschutzrechtlichen Problematik hinsichtlich der Graureiher-Population in diesem Bereich wurde zwischen dem Kreis und dem Energieversorger vereinbart, dass der Fichtenbestand in zwei Schritten entfernt wird. So sollen die Graureiher nicht abrupt, sondern nach und nach aus dem Bereich vergrämt werden. Nach dem Ende ihrer Brutzeit, die von März bis Juni dauert, soll die zweite Hälfte des Fichtenwaldes gerodet werden. Wenn alles gut läuft, könnte dann im Herbst 2020 mit der Wiederaufforstung begonnen werden.