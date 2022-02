Energieversorger für Hückeswagen/Wermelskirchen : BEW ist Gründungsmitglied von Stadtwerke-Initiative Klimaschutz

Hückeswagen/Wermelskirchen Der regionale Ernergieversorger will, wie zusammen mit den übrigen 43 Teilnehmern, gemeinsam den Klimaschutz vorantreiben und Verantwortung für die Region zeigen.

Initiiert wurde die Initiativ von der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung. Als deren Mitglied will auch die BEW den Weg in eine treibhausgasneutrale Wirtschaft gehen. „Das kommt letztlich ebenso den Städten in der Region zugute“, ist BEW-Geschäftsführer Jens Langner überzeugt. Der Energieversorger sei schon seit langem im Klimaschutz aktiv. „Aber wir wollen im Bergischen mehr erreichen – gemeinsam mit unseren Partnern, Städten und vor allem den Menschen in der Region.“