Verkehrsbehinderungen in Hückeswagen : BEW entfernt 60 Gaskappen aus der Wiehagener Straße

Wiehagen Weil ab dem 9. November für drei Wochen die Deckel der alten Gashochdruckleitungen aus der Wiehagener Straße entfernt werden, muss die Wiehagener Straße halbseitig in Fahrtrichtung Winterhagen gesperrt werden.

Vorgesehen sind drei Bauabschnitte: Zunächst wird vom Penny-Markt bis zur Einfahrt Zur Landwehr gearbeitet, danach geht’s weiter bis zur Einfahrt Industriestraße (Firma Beiken) und abschließend bis zur Einfahrt der Firma Zeppenfeld. „Die Wiehagener Straße wird für den Zeitraum der Arbeiten in den jeweiligen Bauabschnitten zur Einbahnstraße“, teilt Sonja Gerrath mit. Die Durchfahrt ist nur in Richtung Stadt möglich; eine Umleitung über die B 237 ist ausgeschildert.

Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Die Linien 336 (Gummersbach-Lennep) und 261 (Wermelskirchen-Hückeswagen) fahren in Richtung Bergisch Born statt über Wiehagen über die B 237. Ersatzhaltestellen werden auf der asphaltierten Fläche an der Kurve unterhalb der Blumenstraße sowie zwischen der stationären Tempomessanlage in Kammerforsterhöhe und der Einmündung Schmalbeinsweg eingerichtet. In Richtung Hückeswagen fahren die Busse wie gewohnt über Wiehagen.