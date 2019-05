Planungsausschuss : BEW: Breitbandausbau liegt im Plan

Hückeswagen BEW-Geschäftsführer Jens Langner informierte im Planungsausschuss über den aktuellen Stand zur Versorgung der sogenannten weißen Flecken mit schnellem Internet.

Gute Nachricht zum Thema Breitbandausbau: „Wir liegen komplett im Zeitplan“, sagte BEW-Geschäftsführer Jens Langner im Planungsausschuss. Er informierte über den aktuellen Stand zur Versorgung der sogenannten weißen Flecken mit schnellem Internet. „Bis 2021 sollen etwa 3000 Haushalte und Betriebe in den unterversorgten Gegenden in Wipperfürth und Hückeswagen mit Glasfasertechnik bis zum Haus versorgt sein“, sagte Langner. Damit die BEW-Mitarbeiter, die das Breitbandnetz mit dem Kooperationsparter innogy TelNet verlegen, mit den finalen Arbeiten starten können, feht der Förderbescheid. Ein vorläufiger Bescheid liege vor, die BEW habe einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt. „Somit hoffen, wir, im Sommer starten zu können“, sagte Langner. Damit die 260 Kilometer Leitungstrasse mit 440 Kilometern Leerrohren und 1270 Kilometern Glasfaserkabeln verlegt werden können, habe die BEW Testfräsungen für die unterschiedlichen Verlegeverfahren gemacht. Diese hätten bislang nur in Wipperfürth stattgefunden, ab Montag, 20. Mai, würden sie auch in der Schloss-Stadt stattfinden und zwar in Schückhausen.