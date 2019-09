Schnelles Internet für Hückeswagen : BEW bereitet aktuell den Breitband-Ausbau vor

Im Bereich Altenholte wird aktuell das Lehrrohr für die Glasfaserkabel eingepflügt. Foto: Stephan Büllesbach

Altenholte Drei Wochen lang ist der Glasfaserpflug im Auftrag der BEW an unterschiedlichen Stellen im Versorgungsgebiet unterwegs, an denen längere Strecken für den Glasfaserausbau in diesem Verfahren erschlossen werden können.

In Hückeswagen wird für den Breitband-Ausbau gepflügt: Seit Mittwoch werden zwischen Isenburg (Wipperfürth) und Altenholte im Pflugverfahren Leerrohre für das schnelle Internet und ein Zehn-kV-Mittelspannungskabel eingepflügt, teilt Sonja Gerrath von der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) mit. Am Montag und Dienstag war das Unternehmen bereits zwischen Jostberg (Hämmern) und Isenburg unterwegs, um die Verlegung der sogenannten Backbone-Trasse (Rückgrat-Trasse) von Wipperfürth nach Hückeswagen vorzubereiten. Die betroffenen Gemeindestraßen waren bzw. sind tagsüber für den Autoverkehr gesperrt.

„In einem Zeitraum von insgesamt drei Wochen ist der Glasfaserpflug derzeit im Auftrag der BEW an unterschiedlichen Stellen im Versorgungsgebiet unterwegs, an denen längere Strecken für den Glasfaserausbau in diesem Verfahren erschlossen werden können“, berichtet Sonja Gerrath. Nachdem die Städte Wipperfürth und Hückeswagen vom Bund die Förderzusage über 10,3 Millionen Euro für den Breitband-Ausbau in den Außenortschaften, den „weißen Flecken“, erhalten hat (die BM berichtete), kann der nun vorangetrieben werden.

Die „Backbone“-Trasse führt von Wipperfürth-Ibach bis zur Bahnstraße in der Nachbarstadt und von dort weiter über Hämmern und Altenholte in den Westen der Stadt. In Kürze wird mit der Verlegung der Glasfaserkabel in Scheideweg, Strucksfeld, Stoote und Dreibäumen – dem Cluster (Abschnitt) Hü 2 – begonnen. Für die betroffenen Anwohner ist für kommenden Dienstag, 10. September, 19 Uhr, im Forum der Montanusschule, Weststraße 41, eine Infoveranstaltung vorgesehen.

Bis 2021 will die BEW in der Schloss- und der Hansestadt 1270 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und daran etwa 3000 geförderte Haushalte in den „weißen Flecken“ anschließen. Sie bekommen die Glasfaser kostenfrei bis ins Haus gelegt („Fiber to the Building“ / FTTB), so dass die Haushalte über Datengeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabyte pro Sekunde verfügen können.

(büba)