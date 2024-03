Bever-Talsperre in Hückeswagen Talsperren-Anrainer planen die Saison

Rund 20 Veranstaltungen an der Bever-Talsperre stehen für die Saison 2024 auf dem Programm. Um Überlappungen zu vermeiden und sich abzusprechen, treffen sich die an der Bever-Talsperre ansässigen Vereine seit Jahren zu einer Vorbesprechung – so auch am Samstagnachmittag in der Wachstation der DLRG-Ortsgruppe. „Der Austausch ist sehr wichtig“, betonte André Grutz vom DLRG-Vorstand. Helmut Selbach vom Wupperverband kündigte eine Baumaßnahme und ein Fest an: In der zweiten Jahreshälfte werde voraussichtlich der Abriss und Neubau des Betriebsgebäudes beginnen. Außerdem feiert die Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre im April ihr 20-jähriges Bestehen.