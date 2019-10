Bever-Talsperre Hückeswagen : Neue Betten für die Rader DLRG-Wachstation

Hückeswagen Unter anderem aus Spenden der Sparkasse hat die DLRG Radevormwald neue Betten für ihre Wachstation an der Bever sowie SUP-Boards kaufen können. Vertreter der Sparkasse schauten sich das jetzt an.

An der Bever-Talsperre gibt’s gleich vier Wachstationen verschiedener DLRG-Ortsgruppen. Neben der Hückeswagener sind die aus Wuppertal-Barmen, Wuppertal-Elberfeld und Radevormwald mit eigenen Wachstationen vertreten, um im Sommer dafür zu sorgen, dass die Badegäste sicher am und im Wasser sind. Die Radevormwalder DLRG hat nun in ihrer Wachstation auf der Halbinsel Käfernberg mit Unterstützung einer Spende der Sportstiftung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen den Bereitschaftsraum komplett renoviert. „Wir haben in der Zeit von März bis Oktober Wachdienst, unsere Mitglieder kommen teilweise von weiter her“, berichtet DLRG-Einsatzleiter Philipp Meyer. „Wenn sie nun aber das Wochenende Dienst haben, dann fahren sie nicht hin und her, sondern übernachten in der Wachstation.“