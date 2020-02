Treue zu Hückeswagener Verein : Bettina Breidenbach seit 60 Jahren verwurzelt im TBH

TBH-Vorsitzender Michael Wolter (r.) und seine Stellvertreterin Angelika Schnippering (l.) ehrten jetzt (v. l.) Bettina Breidenbach, Axel Lemke, Renate Hochstein, Patricia und Beate Knecht, Annemarie Lepa und Hans-Georg Breidenbach. Das Ehepaar Breidenbach erhielt zudem die Ehrenmitgliedschaft des Turnerbunds. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Der TBH ehrte jetzt 13 Mitglieder für deren Treue zum Verein, zudem wurde das Ehepaar Bettina und Hans-Georg Breidenbach zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Im Rückblick wird deutlich, dass die Zeit ein flüchtiges Etwas ist. Diese Erfahrung machte Bettina Breidenbach jetzt bei der Jahreshauptversammlung des Turnerbunds Hückeswagen. „Ich wusste gar nicht, dass sie schon so alt ist“, sagte TBH-Vorsitzender Michael Wolter, als er Bettina Breidenbach anlässlich ihrer 60-jährigen Mitgliedschaft ehrte. Die 63-Jährige nahm es mit Humor: „Das hat mir nur gezeigt, wie alt ich mittlerweile bin.“

Bettina Breidenbach trat tatsächlich im Alter von drei Jahren in den Hückeswagener Sportverein ein, Oder wurde eingetreten, wie es korrekt heißen müsste. „Meine Eltern haben mich angemeldet, es ist also eher deren Verdienst als meiner.“ Ihre Mutter habe damals eine Kinderturngruppe geleitet, in der die kleine Bettina dann auch ihre Liebe zum Sport entdeckte. „Ich bin praktisch in der TBH-Halle aufgewachsen“, sagt sie. Im Verein sei sie dann bis heute geblieben – vor allem, weil sie die Gemeinschaft schätze. „Ich bin ein echter Vereinsmensch. Vereine sind eine großartige Sache“, ist die 63-Jährige überzeugt.

Ihre ersten Erinnerungen an den Sportverein würden bis in die frühe Kindheit zurückreichen, sagt die Hückeswagenerin. „Bei der Nikolausfeier, die wir auch heute noch veranstalten, war immer noch so eine Art Vereinsmeisterschaft, ehe der Nikolaus dann kam.“ Die Meisterschaft habe ihr immer besonders viel Freude gemacht. Natürlich habe es in den vergangenen sechs Jahrzehnten auch Zeiten gegeben, in denen es nicht so viel Vereinsaktivität gegeben habe. Aber dennoch habe sie ihren Übungsleiterschein bereits mit 16 Jahren gemacht und dann eine Jugendturngruppe geleitet. „Heute bin ich Jugendwartin und leite zudem eine Frauenturngruppe“, sagt die 63-Jährige.

Bettina Breidenbach bricht leidenschaftlich eine Lanze fürs Vereinswesen. „Dort findet man Gleichgesinnte, hat das verbindende Element Sport. Zu meinem Mann Georg, der aus Radevormwald kommt, habe ich damals gesagt: Wenn Du neben mir Menschen kennenlernen willst, dann geh in den Sportverein.“ Eine Mitgliedschaft im Verein – „egal ob Angel-, Sport- oder Schachverein“ – sei eben ideal, um soziale Kontakte zu entwicklen. „In einem Verein sind so viele unterschiedliche Menschen, die aber trotzdem eine Gemeinsamkeit haben: den Verein“, sagt Bettina Breidenbach. Wenn sie über die schönsten Momente im TBH nachdenke, würden ihr dann auch keine einzelnen Dinge einfallen. „Es ist ein Mosaik aus vielen schönen Erinnerungen, die in der tiefen Verwurzelung im Verein gründen“, sagt sie.

Die 63-Jährige wurde zusammen mit ihrem Mann Hans-Georg Breidenbach zudem zum Ehrenmitglied ernannt. „Bettina hat in den vergangenen Jahrzehnten ihren Sportlerinnen schon so viele Stunden der Freude geschenkt“, sagte Wolter in seiner kurzen Laudatio. Hans-Georg Breidenbach sei zwar erst seit 1992 im TBH, aber in dieser Zeit als langjähriger Vorsitzender sehr stark mit dem Verein verbunden worden, sagte Wolter über seinen Vorgänger, dem jetzigen Vorsitzenden des Stadtsportverbands.