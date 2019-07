Hückeswagen : Betrunkener gerät in Gegenverkehr – zwei Verletzte

Hückeswagen Polizei und Feuerwehr mussten in der Nacht auf Freitag ausrücken, weil zwei Wagen auf der B 273 zusammengestoßen waren. Bei einem der Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, er ist vorerst seinen Führerschein los.

(s-g) Viel zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr in Hückeswagen in der Nacht auf Freitag zu Samstag. Nachdem gegen 20.05 Uhr zunächst ein Fehlalarm einer Brandmeldeanlage in Winterhagen eingegangen war, wurde der Löschzug Stadt zwei Stunden später von Anwohnern der Bevertalsperre bei Wefelsen über ein Feuer im Wald unterrichtet. Die ersten Kräfte konnten mit den Meldenden drei Feuerstellen im Wald auf dem gegenüberliegenden Ufer ausmachen. Daraufhin wurde die Löschgruppe Herweg nachalarmiert. Zwei Feuer wurden vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig gelöscht, die Verursacher konnten nicht festgestellt werden. Beim dritten Feuer handelte es sich um eine offene Feuerstelle, an denen mehrere Personen grillten. Das Feuer wurde umgehend gelöscht die Personalien durch das Ordnungsamt aufgenommen.