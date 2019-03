Amtsgericht: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis der Polizei die Vorfahrt genommen

HÜCKESWAGEN Eine Trunkenheitsfahrt und das Fahren ohne Fahrerlaubnis sind keine Ordnungswidrigkeiten mehr, sondern Straftaten. Folge war jetzt ein Strafverfahren vor dem Amtsgericht.

Einem anderen Kraftfahrer die Vorfahrt zu nehmen, ist juristisch betrachtet eine Verkehrsordnungswidrigkeit – und darüber hinaus ein unfreundlicher Akt. Zu einem ziemlich dämlichen unfreundlichen Akt wird es, wenn deswegen ausgerechnet ein Polizist im für jeden deutlich erkennbaren Streifenwagen zur Vollbremsung gezwungen wird, um einen Unfall zu verhindern. Denn dass die Polizeistreife den Verkehrssünder umgehend danach anhalten wird, liegt nahe. So geschehen an einem schönen Sommerabend im vorigen August an der Bever. Das hatte jetzt ein Nachspiel vor dem Amtsgericht in Wipperfürth.