Verkehrsunfall in Hückeswagen Im Suff Verkehrsschild umgefahren – Führerschein weg

Dort fand sich jetzt ein 20-jähriger Mann aus Goch wieder, der an einem Abend im vorigen Oktober nach einer Familienfeier in Hückeswagen an der Bachstraße mit einem geliehenen Citroën und einem später am Abend ermittelten Blutalkoholwert von 1,02 Promille zunächst ein Verkehrsschild umgefahren hatte – so stand es in der Anklageschrift.