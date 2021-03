Neue Maschen in Oberberg : Betrugsversuche mit Schnelltests und Impfungen

Oberberg Im Kreis und darüber hinaus sind neue Maschen aufgetaucht. Die Polizei rät davor, sich im Bezug auf die Corona-Schutzimpfung nicht verunsichern zu lassen.

Betrüger und Trickdiebe sind mitunter innovativ und schnell, wenn es darum geht, sich auf aktuelle Ereignisse einzustellen und daraus Kapital zu schlagen. So steht momentan offenbar die Corona-Pandemie bei ihnen hoch im Kurs, um Opfer hinters Licht zu führen, berichtet Polizei-Sprecher Michael Tietze. So versuchen insbesondere Trickdiebe derzeit unter dem Vorwand eines Schnelltests oder einer Impfung in die Wohnung zu gelangen, es werden unseriöse Kaufangebote von Tests und Impfdosen angeboten bis hin zu Schockanrufen, bei denen Verwandte angeblich schwer an Corona erkrankt sind und dringend sehr teure Medikamente benötigen, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden.