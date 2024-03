Hückeswagener Wahrzeichen Betreiber-Gesellschaft fürs „neue Schloss“ gesucht

Um das am Ende mit dem Umbau und der Sanierung auch tatsächlich zu erreichen, braucht es so etwas wie einen Schlossbauverein ähnlich dem in Schloss Burg oder eine gemeinnützige GmbH, die sich darauf konzentriert, das „neue Schloss“ zu verwalten, möglichst viele Nutzungsangebote zu schaffen und gezieltes Marketing dafür zu betreiben. Das ist die Meinung von CDU und FaB. Aus ihrer Sicht kann das städtische Gebäudemanagement das nicht leisten, weil das Schloss eben bei aller Bedeutung doch nur eine von vielen städtischen Immobilien ist, die aus dem Rathaus heraus zu bewirtschaften und zu verwalten sind.