Beteiligungsaktion in Hückeswagen Viele Ideen für den „neuen“ Wilhelmplatz

Info

Kosten Für den Umbau des Wilhelmplatzes im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) hat das Land der Stadt einen Bewilligungsbescheid über 960.000 Euro ausgestellt. 70 Prozent der Kosten übernimmt das Land, die Stadt kommt für die restlichen 270.000 Euro auf.

Zeitplan Aktuell befindet sich das Projekt in der Vorentwurfsphase und soll bis Anfang nächsten Jahres weiterentwickelt werden. Wenn die Arbeiten am Bahnhofsplatz, ebenfalls ein ISEK-Projekt, abgeschlossen sind, soll voraussichtlich Mitte 2025 mit den Bauarbeiten am Wilhelmplatz begonnen werden – Bauzeit ein halbes bis ein dreiviertel, vielleicht auch ein ganzes Jahr.

Kontakt Wer noch Anregungen einbringen will, kann sich ans Citymanagement wenden. Geöffnet ist das Altstadtbüro, Peterstraße 2, dienstags, 15 bis 19 Uhr, und donnerstags, 10 bis 12 Uhr. Zu erreichen sind die Mitarbeiterinnen unter Tel. 0152 03360457 (Zillgen), Tel. 0162 294675 (Brüning) und per E-Mail an ­zukunft@altstadtbuero.de.