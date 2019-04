Bürgermonitor : Besteht Gefahr durch tote Bäume nahe Hambüchen?

Florian Templin, in den 80er Jahren ein guter Speerwerfer auf nationaler Ebene, in dem Wald bei Hambüchen. Er kritisiert, dass die Stadt auf ihrem Gebiet die Gefahr von toten Bäumen nicht wahrnimmt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen In einem städtischen Waldgebiet bei Hambüchen besteht große Gefahr für Spaziergänger durch tote Bäume – sagt jedenfalls Anwohner Florian Templin. Die Stadt sieht das anders, will aber dennoch die Bäume zurückschneiden lassen.

Florian Templin ist enttäuscht. Mehrfach hat der Hückeswagener in den vergangenen Wochen und Monaten versucht, auf sein Problem bei der Stadtverwaltung aufmerksam zu machen. Templin wohnt auf einem Bauernhof in Hambüchen. Ihm gehört dort einiges Land, hauptsächlich Wiesen, die zum Teil an Waldgebiete im Stadtbesitz grenzen. So etwa am Hambüchener Weg, der über Sohl und Knefelsberg zur Kreisstraße 5 führt. „Dort stehen dicke Eichen, teils 20 Meter hoch, die aber abgestorben sind“, sagt Templin im Gespräch mit unserer Redaktion. Er sieht diese Bäume als große Gefahr für Spaziergänger im Waldgebiet an. „Wenn da einer umkippt oder ein großer Ast abbricht, dann kann es Tote geben“, ist der Hückeswagener überzeugt. Schließlich seien im Waldgebiet immer wieder auch Kindergartengruppen unterwegs. „Es droht Gefahr von mindestens zehn Bäumen“, warnt Templin.