Hückeswagen : Beste Stimmung beim siebten „Schmidtsingen“

Hückeswagen Zum siebten Mal hatte Andre Schmidt zum „Schmidtsingen“ ins Kultur-Haus Zach eingeladen, und jedes Mal lockt die Veranstaltung mehr Publikum an.

Wer vor dem Kultur-Haus Zach an der Islandstraße stand, konnte konnte von drinnen offensichtlich viele Menschen begeistert singen hören. Die siebte Auflage des beliebten „Schmidtsingens“ mit dem Kölner Sänger und Gitarristen Andre Schmidt am Freitagabend dürfte nicht nur das bislang bestbesuchteste Konzert der Reihe gewesen sein – die Zahl der Sangesfreunde war mit jedem weiteren gewachsen. Es war auch die mit dem vermutlich bislang stimmgewaltigsten Publikum. Das fand auch Schmidt, der in der Pause sagte: „Normalerweise muss ich meine Gitarre nach dem ersten Stück immer etwas leiser drehen. Aber heute musste ich sie im Gegenteil noch lauter machen, so gut sind die Hückeswagener heute bei Stimme.“ Was nun eben auch draußen auf der Islandstraße zu hören war.