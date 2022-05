Größter Arbeitgeber Hückeswagens : Fluthilfe des Landes lässt Klingelnberg kräftig durchatmen

Hückeswagen Das Operative Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres 2021/22 von Hückeswagens größtem Unternehmen ist deutlich besser als im Sommer nach der verheerenden Flutkatastrophe befürchtet. Hintergrund ist die NRW-Wiederaufbauhilfe.

Nach der auch für Klingelnberg verheerenden Flutkatastrophe von Mitte Juli, bei der am Standort Peterstraße Schäden von bis zu 65 Millionen Euro entstanden waren, scheint das am 31. März geendete Geschäftsjahr doch noch einigermaßen positiv verlaufen zu sein. Das geht aus den vorläufigen Zahlen der Klingelnberg-Gruppe hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach hat sich das Operative Ergebnis gegenüber erster Einschätzung nach den Flutschäden aufgrund der staatlichen Fluthilfe deutlich verbessert. Auch erwartet die Geschäftsführung eine Rückkehr in „eine nachhaltige Gewinnzone im laufenden Geschäftsjahr 2022/23“.