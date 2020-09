Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Zwei besondere Konfirmationen in der Pauluskirche

Hückeswagen Die Corona-Krise hatte die normalen Konfirmationen im Frühjahr verhindert, jetzt wurden sie nachgeholt. Am Sonntag standen die beiden letzten von drei Feiern an. Für die 17 Jugendlichen waren sie trotzdem etwas Besonderes.

Auch die kirchlichen Feiern sind in ihrer Gestaltungsfreiheit von der Corona-Krise eingeschränkt. So waren die Konfirmationen in der Evangelischen Kirchengemeinde eigentlich für das Frühjahr terminiert. Wie es jedoch Pfarrerin Anke Mühling ausdrückte: „Ab Mitte März war dann alles anders.“ Da war dann mit einem Mal kein Konfirmationsunterricht mehr möglich, die Feiern wurden zunächst einmal bis auf weiteres abgesagt. Am 30. August wurde aber die erste Gruppe unter besonderen Hygieneauflagen in der Pauluskirche konfirmiert. Und am vergangenen Sonntag wurden in zwei Festgottesdienste 17 weitere Mädchen und Jungen von Pfarrerin Dr. Anke Mühling und ihrem Kollegen Pfarrer Klaus-Peter Suder gesegnet.