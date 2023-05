Landesarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen Besondere Ehre für Peter Biesenbach

Ein solcher Anlass ist ja immer auch ein Anlass, um zurückzublicken. Und so erinnerte sich Biesenbach etwa an seinen ersten Tag im Landtag. „Ich war eigentlich nur froh, endlich Mitglied des Landtags zu sein“, sagte er. Und dann sei er direkt gefragt worden, ob er nicht rechtspolitischer Sprecher werden wolle. „Ich habe an diesem Tag gelernt, dass man in der Politik nur einmal ‚Nein‘ sagen darf…“, sagte Biesenbach. Er habe in Jürgen Rüttgers nicht nur einen guten Lehrer und Fraktionsvorsitzenden gehabt – „sondern auch einen politischen Ziehvater“, sagte er. Der ehemalige NRW-Justizminister schlug in seinem Resümee allerdings auch nachdenkliche Töne an. „Ich habe ein bisschen Sorge, dass eine Menge von dem, was wir in den vergangenen Jahren geschafft haben, gefährdet ist“, sagte er. Es brauche Personal und Ressourcen, um etwa im Bereich der Cyber-Kriminalität oder der Kinderpornographie die Dinge umzusetzen, die zur Bekämpfung nötig seien. „Ich hoffe sehr, dass die Justiz nicht unter die Räder kommen wird – und rufe daher auch den LACDJ auf, das Thema zusammen mit der CDU-Fraktion auf die Agenda zu setzen“, betonte Biesenbach.