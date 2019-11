Islandtafel in Hückeswagen : Herzhafte Spenden für Islandtafel

Viel Spaß: Päckchen packen für die Islandtafel. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Am kommenden Donnerstag können die Päckchen erstmals abgegeben werden.

Die Termine für die Abgabe der Päckchen für die Weihnachtsfeier der Islandtafel rücken näher. Die Islandtafel nimmt am Donnerstag, 5. Dezember, und am Samstag, 7. Dezember, Päckchen für die Weihnachtsfeier entgegen. Martina Hofmann hat die besondere Aktion für die Islandtafel wieder gestartet – mit dem klaren Ziel, dass jeder Besucher der Weihnachtsfeier am 12. Dezember, ein kleines Geschenk erhält.

Die Hückeswagenerin will auch in diesem Jahr wieder für ein schönes Weihnachtsfest bei denjenigen sorgen, denen es nicht so gut geht. Bereits seit 2008 organisiert sie diese Aktion. So sollen auch während der Weihnachtsfeier der Islandtafel alle Gäste der Suppenküche für Bedürftige ein Weihnachtspaket mit haltbaren Lebensmitteln und Süßigkeiten bekommen. Aufgerufen zum Spenden sind alle Hückeswagener. Wer ein Paket packen will, kann es selber füllen und mit Geschenkpapier verzieren. Eine Mindest- oder Höchstsumme, die für den Inhalt ausgegeben werden sollte, ist nicht vorgegeben. Auch was in das Paket kommt, kann jeder Spender selbst bestimmen. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Auf Alkohol sollte verzichtet werden, selbst wenn es sich um eine gut gemeinte Flasche Wein handeln sollte. Schließlich gibt es unter den Besuchern der Islandtafel trockene Alkoholiker.

Eine besondere Bitte hat Martina Hofmann dennoch: „Es wäre klasse, wenn die Spender auch herzhafte Sachen in die Päckchen geben würden, wie zum Beispiel Käse, Wurst oder Fisch in Dosen,“ sagt sie.Immerhin gebe es bei der Islandtafel auch viele ältere Menschen, die nicht nur Süßigkeiten und Kekse essen würden. Auch Hygieneartikel seien gerne gesehen.

Abgegeben werden können die Päckchen, die auf jeden Fall oben offen gelassen werden sollten, in der Islandtafel, Bachstraße 6, am Donnerstag, 5. Dezember, 15 bis 17 Uhr, und am Samstag, 7. Dezember, 11 bis 13 Uhr. Wer das Päckchen nicht selber bringen kann, kann sich an Martina Hofmann wenden, Tel. 02192 5283 oder Tel. 0178 5315278.

