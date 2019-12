Offener Adventskalender in Hückeswagen : Besinnliches zu Posaunen- und Flötenklängen

Scheideweg Der Offenen Adventskalender wurde am Donnerstagabend im Vereinshaus Scheideweg mit der Andacht unter dem Motto „Trotzige Weihnachten“ fortgesetzt. Mitwirkende waren der Posaunenchor Scheideweg, der Flötenkreis sowie Frauke Walder und Jenny Rabanus.

Warum die fünfte Adventsandacht der Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg im Rahmen des Offenen Adventskalenders am Donnerstagabend „Trotzige Weihnachten“ genannt wurde, wurde gleich nach der instrumentalen Einführung des Posaunenchors mit dem Lied „Oh komm, oh komm, du Morgenstern“ deutlich. Nicht im Sinne von „widerspenstig“ sei der Titel gemeint, sondern vielmehr im Sinne von „sich gegen Widerstände zur Wehr setzen, auch in der Gefahr“, erläuterte Jenny Rabanus. Sie moderierte den Abend im Vereinshaus in Scheideweg zusammen mit Frauke Walder.