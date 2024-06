Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Beschwingte Musik von der grünen Insel

Es ging aber bisweilen auch von der grünen Insel weg, geographisch und musikalisch. Etwa in Richtung Balkan, was vor allem einem Instrument aus der Region geschuldet war. Oder auch ganz allgemein in südlichere Gefilde, in denen es ein wenig wärmer und trockener war als auf der Insel, die ihren Beinamen nicht ohne Grund trug. „Stellen Sie sich vor, dass Sie bei 50 Grad, na ja, dann vielleicht doch etwas weniger, in der Sonne liegen“, sagte einer der Gitarristen in der Anmoderation zum fröhlichen Song „Calypso Calamari“. Eine in diesem Sommer fraglos schwere Aufgabe, die das Publikum aber alleine schon aus der schieren Sehnsucht nach der Sonne zu meistern bereit schien. Die Sonne ging indes bei den allermeisten Stücken zumindest im Herzen auf.