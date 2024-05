Beliebter Karnevalist begeistert im Hückeswagener Forum Bernd Stelter sorgt für volles Forum

Zuschauerin Eva Ide fühlte sich am Freitagabend bestens unterhalten. „Es ist toll, dass der Raum hier genutzt wird, und dass man so eine Möglichkeit auch im Mai und nicht nur in der Karnevalszeit hat“, sagte sie. Zuschauer Ralf Dörfling hatte Auftritte von Bernd Stelter schon beim Hückeswagener Schützenfest und in Wipperfürth gesehen. Das neue Programm des Künstlers gefiel auch ihm. „Bisher war es immer gut, und wenn einem der Humor gefällt, dann geht man immer wieder hin“, sagte der Hückeswagener. Erika Krause konnte diese Aussage über den Künstler nur bestätigen. „Von ihm geht so eine menschliche Wärme aus und sein Humor kommt gut an“, sagte die Forumsbesucherin.