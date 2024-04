Hückeswagen hatte das Mahnmal 1999 geschenkt bekommen Umzug der Berliner Mauer auf die „Erinnerungsmeile“

Im Grunde genommen ist es ein schäbiges Stück grauen Betons. Noch schäbiger war seine Intention, nämlich freiheitsliebende Menschen an der Flucht nach West-Berlin zu hindern. Nun dient das Teilstück der Berliner Mauer, das die Stadt 1999 in Person des damaligen Bürgermeisters Norbert Jörgens von der befreundeten brandenburgischen Stadt Königs Wusterhausen geschenkt bekommen hatte, als Mahnmal an die an der innerdeutschen Grenze bei ihren Fluchtversuchen umgekommenen und festgenommenen Menschen. Und das seit Kurzem an seinem neuen Standort – mittels Bagger war es dieser Tage auf den breiten Grünstreifen an der Alten Ladestraße gebracht worden, wo es nahe des Prellbocks und der Signalanlage der Bahn als Erinnerung für die früher dort herlaufende Bahnstrecke installiert wurde.