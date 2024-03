Mahnmal in Hückeswagen Kein Raum mehr für Berliner Mauer auf neuem Bahnhofsplatz

Das Teilstück der Berliner Mauer, das seit nun 25 Jahren auf dem Bahnhofsplatz steht, wird auf die Grünfläche neben dem Aldi-Parkplatz an der Alten Ladestraße versetzt. Dort, quasi an der Peripherie der Innenstadt, steht schon einiges an Historischem herum, was nach Meinung von Rat und Verwaltung dauerhaft aufbewahrt werden sollte und dafür irgendwo einen Platz im öffentlichen Raum brauchte. Das Mauer-Fragment wird nun seinen neuen Standort neben den Erinnerungsstücken an den ehemaligen Bahnhof der Stadt finden, auch wenn ein inhaltlicher Zusammenhang dieser historischen „Sammlung“ nicht gegeben ist. Aber den gibt’s auch nicht mit Blick auf die bleischwere Fahrwasser-Tonne aus der Partnerstadt Etaples sur Mer, die 2022 zum 50-jährigen Bestehen der Städte-Partnerschaft auf der gegenüber liegenden Straßenseite abgeladen wurde.