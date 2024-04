Wertstoffhof des BAV in Hückeswagen „Nix kütt fott“ für den Bergischen Tauschrausch

Der Zero Waste Club des BAVs hat eine solche Tausch- und Verschenkbörse direkt am Wertstoffhof bereits in mehreren Städten erfolgreich getestet, in Hückeswagen war 2020 die Premiere. „Angenommen wird alles, was man ruhigen Gewissens an den besten Freund oder die beste Freundin abgeben würde, ausgenommen Kleidung und Schuhe“, berichtet Monika Werheid vom BAV. Die Abgabe ist zu den regulären Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Kleineichen möglich, also dienstags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.