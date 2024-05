Langes Wochenende der Naturparke machte Station in Hückeswagen Bergischer Duathlon wird zum lehrreichen Naturerlebnis

Nach einem Picknick in Großhöhfeld ging es in sieben Vierer-Kanadier über die Bever-Talsperre zum Ausgangspunkt zurück. „Es war wunderbar und total lohnenswert“, sagte Hannah Trog, die sich mit ihrem Partner für die Tour angemeldet hatte. Die Kölner kannten die bergischen Talsperren bisher nicht und freuten sich über die vielen neuen Eindrücke. „Wir sind gerne und viel in der Natur unterwegs und versuchen, in der heimischen Region neue Sachen zu entdecken“, sagte Hannah Trog. Von dem Bergischen Duathlon hatten sie durch Zufall über die Internet-Plattform Instagram erfahren.