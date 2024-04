Bergische Wanderwochen 2024 Hückeswagener Erlebnistour führt in den Kuhstall

Info

Programm Die Wanderführer haben ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt – dazu gehört eine Wanderung zum Asiatischen Museum in Radevormwald (16 Kilometer) am Mittwoch, 1. Mai. Am Donnerstag, 2. Mai, kommen Nordic Walker auf ihre Kosten – auf zehn Kilometern auf dem Wasserweg. Am Samstag, 4. Mai, können 30 Teilnehmer an der Whisky Wanderung teilnehmen – mit Kostproben in der freien Natur. Das komplette Programm der Bergischen Wanderwochen 2024 finden Interessierte online unter

bergisches-wanderland.de

Anmeldung Für die Wanderungen entstehen unterschiedlich hohe Kosten. Häufig sind Anmeldungen nötig – unter ☏ 02192 88806 bei Heike Rösner oder per E-Mail an heike.roesner@hueckeswagen.de.