Bücher für 260 Hückeswagener Schüler : Ziel: Kinder zum Lesen animieren

Hückeswagen Die Bergische Buchhandlung verschenkt 260 Kinderbücher an Schüler von vier Hückeswagener Schulen. Hintergrund ist eine deutschlandweite Kampagne zur Leseförderung.

Rund um den Welttag des Buches, der am 23. April, begangen wird, bereiten sich deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte auf ein großes Lesefest vor. Zu diesem Anlass erscheint seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“ – in diesem Jahr zum 26. Mal. Davon profitierten in Hückeswagen gleich zwölf Schulklassen. So verschenkt die Bergische Buchhandlung 260 Exemplare des Buches „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ an die vierte Klasse U4, fünfte Klasse M1 sowie die Förderklassen M2a und M2b der Förderschule Nordkreis, an die Panda- und Mausklasse des vierten Schuljahrs der Grundschule Wiehagen, die Klassen 4a, 4b und 4c der Löwen-Grundschule und die Klassen 5a, 5b und 5c der Realschule, wie Debbie Heits von der Kundenbetreuung der Buchhandlung mitteilt.