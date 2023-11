Bergische Buchhandlung in Hückeswagen Spritzige Weine, spritzige Bücher

Karla Stawicki startete dann mit „Blinde Tunnel“ von Tove Alsterdal. In diesem Kriminalroman greife die Autorin eine fiktive Handlung auf, die auf wahre Ereignisse träfe und so auch Vergangenheitsbewältigung der schmerzhaften Traumata der Sudetendeutschen betreibe. Weiter ging es mit „Acht Wölfe“ von Ulla Scheler. Die Überlebensgeschichte von acht jungen Menschen fesselt Leser jeden Alters und zeigt, wie der Kampf in der Wildnis eine Gruppe vorher Unbekannter zusammenschweißt, die ohne Handy auskommen müssen und Erschöpfung, Kälte, Hunger und Durst aushalten müssen. „Ich habe beim Lesen mit der Gruppe gefühlt“, resümierte Karla Stawicki und konnte mit ihrer Rezension auch den einzigen Mann an diesem Abend begeistern. „Ich lese regelmäßig“, sagte Bernd Keup, der gemeinsam mit seiner Frau neben den Abenden in Hückeswagen auch die in Radevormwald gerne besucht, um neue Autoren kennenzulernen. Mit ihrer schönen Vorlesestimme nahm Christina Escher die Zuhörer mit in das Geschehen von „Die Butterbrotbriefe“ von Katrin Burseg, während Alexander Schuster, Kollege aus Cronenberg, geradezu euphorisch von Tom Hillenbrands „Die Erfindung des Lächelns“ berichtete. „Dieses Buch wird sie nicht mehr loslassen“, schwärmte er von seinem persönlichen Buchhighlight in diesem Jahr. Mit der Auswahl der vorgestellten Bücher war für jeden etwas dabei. „Was uns gefällt, gefällt auch unseren Kunden“, weiß Karla Stawicki und freute sich wieder über das schöne Feedback der Besucher, die bei einem Glas Wein noch weiter im vielfältigen Buchangebot stöberten.