Johanniskirche Hückeswagen : Bereits 148 Urnen im Kolumbarium

Hückeswagen Die Urnenwänder in der entwidmeten Johanniskirche werden gut genutzt. Nach siebeneinhalb Jahren ist bereits mehr als die Hälfte belegt.

Die Nachfrage nach den Urnenfeldern im Kolumbiarium der Evangelischen Kirchengemeinde in der ehemaligen Johanniskirche ist groß: Nur noch 108 der bislang 256 angelegten Fächer in den Wänden in der Mitte und den Stelen an den Außenseiten des Innenraums sind noch frei, berichtet Dagmar Schleicher vom Gemeindeamt. „2018 habe ich 20 Fächer verkauft.“ Beliebt seien vor allem solche auf Augenhöhe.