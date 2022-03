Beratungsstelle in Hückeswagen : Herbstmühle wirbt um neue Familienpaten

Projektleiterin Vera Orbach (l.) und die Hückeswagener Familienpatin Manuela Stehr-Richelshagen werben für weitere Ehrenamtler für diese wichtige Unterstützung von Familien. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen/Wipperfürth Nicht jede Familie kann auf Hilfe aus der Verwandtschaft, dem Freundeskreis oder Nachbarschaft bauen. In solchen Fällen bieten die Familienpaten der psychologischen Beratungsstelle Herbstmühle Unterstützung. Eine von ihnen ist die Hückeswagenerin Manuela Stehr-Richelshagen.

Die junge Familie aus Radevormwald steckte vor ein paar Monaten in tiefen Schwierigkeiten: Ihre gut einjährige Tochter war schwer herzkrank, die Operation stand kurz bevor. Normalerweise erhalten Eltern in solchen Situationen Unterstützung aus der Familie oder dem Freundeskreis. Hier aber gab es niemand, dem sich das junge Paar in seiner Notsituation anvertrauen konnte. Die Hilfe kam schließlich in Form von Manuela Stehr-Richelshagen – die Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth, an die sich das Paar gewandt hatte, schickte die erfahrene Familienpatin. Seither kümmert sich die 66-Jährige einmal in der Woche vornehmlich um das Kind.

Die Hückeswagenerin, die bis vor wenigen Monaten bei der Stadt Hückeswagen angestellt war, ist fast von Beginn des Patenprojekts dabei und somit gut zwölf Jahre. Jetzt als Ruheständlerin und wo die eigenen Kinder aus dem Haus sind, hat sie noch mehr Zeit, sich um ihre „Patenkinder“ zu kümmern. Aber das war Manuela Stehr-Richelshagen auch schon ein Anliegen, als sie noch berufstätig war. „Das liegt einfach in meiner Natur“, sagt sie. Sie habe in ihrem Leben immer Menschen gehabt, die sie gestützt hätten. Nun ist es ihr ein Bedürfnis, Familien zu unterstützen, die eine solche Hilfe und Nähe nicht haben.

Info Die Funktion der Herbstmühle Kontakt Wer sich angesprochen fühlt, als Familienpate auszuhelfen, oder wer eine solche Betreuung in Anspruch nehmen will, kann sich an Vera Orbach von der Psychologischen Beratungsstelle Herbstmühle unter ☏ 0176/55743524 oder per E-Mail an familienpatenbetreuung@gmx.de in Verbindung setzen. Herbstmühle Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Wipperfürth, Herbstmühle 3, ist auch Ansprechpartnerin für Interessierte aus Hückeswagen und Radevormwald. Hier gibt es die Möglichkeit der Beratung und Therapie für Familien, Paare und Einzelpersonen, dazu Fachberatungen und Supervisionen sowie eine entwicklungspsychologische Beratungsstelle für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern.

Die Corona-Pandemie ist auch an dem Familienpaten-Projekt der Herbstmühle nicht spurlos vorbeigegangen: Mit dem ersten Lockdown im März 2020 lag es für gut eineinhalb Jahre auf Eis. „Es war nicht möglich, Ehrenamtler in die Familien zu schicken“, berichtet Vera Orbach, die das Projekt zusammen mit Jutta Schüler leitet. Nachdem viele Menschen geimpft waren, wurden im vorigen November die ersten Kontakte wieder aufgenommen. Weil aber vermehrt Familien in den vergangenen zwei Jahren nach Unterstützung angefragt hatten und die Zahl der Paten zurückgegangen ist, sucht die Herbstmühle jetzt dringend nach neuen Ehrenamtlern.

„Das Angebot der Familienpatenschaften richtet sich an Familien, die Unterstützung bei der Alltagsorganisation brauchen und die keine Partner, Freunde oder Familienangehörige haben, die dabei helfen“, erläutert Vera Orbach. Familienpaten übernehmen diese Rolle und versuchen Eltern und Kinder darin zu unterstützen, im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten selbst aktiv zu werden.

„Familien leben in komplexen Bezügen, die ein hohes Maß an Organisation und Flexibilität erfordern“, betont die Projektleiterin. Oft zeige sich die schwierige Alltagssituation von Familien vor allem darin, dass keine ausreichenden Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Dies geht von der einfachen Gelegenheit, mal allein und ohne Kinder einzukaufen oder ins Kino gehen zu können, bis hin zum Haushalt, in dem vor allem Frauen mehrfach belastet sind. Mitunter kommt zur Betreuung und Erziehung der Kinder noch die Pflege von Angehörigen hinzu. „Folge dieser Mehrfachbelastung ist eine zunehmende soziale Isolation, die zu einer Überbeanspruchung der Familien führen kann“, macht Vera Orbach deutlich.

Professionelle Hilfe- und Unterstützungsnetze könnten eine entscheidende Dimension nicht bearbeiten, sagt sie: die der ganz einfachen alltäglichen Entlastungen. An der Möglichkeit, mal „Luft zu schöpfen“ und dabei die Kinder gut aufgehoben zu wissen, mal jemanden zu haben, mit dem man einfach über die eigene Situation sprechen kann, entscheide sich manchmal, ob das soziale Netzwerk Familie haltbar und belastbar ist oder nicht. Hier setzt die Idee der Familienpaten an. Gemeinsam mit professionellen Partnern der Herbstmühle dienen Ehrenamtliche als Ansprechpartner und Freund, Helfer und Vertrauensperson. „Im Vordergrund steht dabei die Partnerschaft“, betont Vera Orbach.

Wichtig bei der Vermittlung ist, dass Familien und Pate zueinander passen und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Dabei bleibt der Familienpate aber maximal bis zum fünften Lebensjahr des Kindes in der Familie, denn dann greifen andere Betreuungssyteme.

Manuel Stehr-Richelshagen hat in ihrer langen Zeit als Patin fünf Familien betreut. „In der Regel bleibe ich ein bis zwei Jahre dort“, sagt sie. Irgendwann löse sich die Beziehung, weil die Familie auf eigen Beinen stehen kann. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass der private Kontakt urplötzlich beendet ist. So hat sich zwischen der Hückeswagenerin und einer alleinerziehenden Mutter, die sie vor gut zehn Jahren betreute, eine Freundschaft entwickelt. Auch bei ihrer jetzigen Familie in Radevormwald sei von Anfang an Sympathie vorhanden gewesen. Einmal die Woche fährt sie in die Nachbarstadt, um sich um das Kind zu kümmern, während die Mutter zwei bis drei Stunden zur Verfügung hat, etwas für sich zu machen. Mit ihr spricht die 66-Jährige auch viel, denn: „Das Reden ist wichtig“, weiß Manuela Stehr-Richelshagen.