Hückeswagen : Bepflanzungen im „Weierbachblick“ fast vollständig

Hückeswagen Die meisten Eigentümer und die Stadt sind ihren Pflichten zur Begrünung nachgekommen. Einige müssen noch nachbessern.

Nicht jeder Garten eines neugebauten Hauses wird auch umgehend angelegt. Deutlich zu sehen war das im zwischen 2006 und 2018 errichteten Neubaugebiet „Weierbachblick“ an der Kölner Straße: Viele Anwohner waren ihrer Pflicht nicht nachgekommen, die im Bebauungsplan festgelegten Pflanzen als Ausgleich zu setzen. Etwa zehn Jahre nach Rechtskraft des Bebauungsplans war die Siedlung vollständig bebaut. Was indes nicht vollständig war, waren die vorgegebenen Baumpflanzungen. Im Rahmen einer Bürgerveranstaltung wurden die Eigentümer im Januar 2019 nochmals darauf hingewiesen, ihren Pflichten, die auch im Kaufvertrag der Grundstücke festgehalten sind, nachzukommen. Gleiches galt für die Stadt, die ihrerseits auch Ausgleichspflanzungen vorzunehmen hatte.

Dass diese Pflichten von den Eigentümern eingefordert werden müssten, könne in künftigen Neubaugebieten leider nicht verhindert werden, betont sie. „Ein Verbot der ökologisch wertlosen, aber bei vielen offensichtlich beliebten Steingärten ist rechtlich nicht zulässig. Deswegen kann das nicht im Bebauungsplan des Baugebiets ,Eschelsberg’ festgehalten werden.“ Der befindet sich derzeit in der Vorentwurfsphase. Um möglichst von Anfang an ökologisch wertvolle Gärten im Neubaugebiet zu haben, würden im Bebauungsplan textliche Festsetzungen enthalten sein, die eine Mindesbegrünung der Vorgärten einfordern.