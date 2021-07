SC Heide, RSV und ATV helfen den Hückeswagenern : Benefizspiele für Hochwasser-Opfer

Hückeswagen Auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle sind am kommenden Samstag ab 13 Uhr auch Daniel Danger und Sebastian Wurth dabei. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Sie haben in den vergangenen Tagen nicht nur selbst Hand angelegt und Hückeswagenern, die vom Hochwasser betroffen waren, beim Aufräumen geholfen (s. Seite D 2). Sie wollen ihnen auch finanziell unter die Arme greifen – und deshalb planen die Kreisliga-A-Fußballer des SC Heide und die Landesliga-Handballer des ATV Hückeswagen zusammen mit dem RSV 09 Hückeswagen (Kreisliga B) für kommenden Samstag, 24. Juli, zwei Benefizspiele auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle. Ihr Kommen zugesagt haben zudem Daniel Danger vom Radiosender „1Live“ und der Wipperfürther Pop- und Schlagersänger Sebastian Wurth, der 2011 durch seine Teilnahme an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde. Im ersten Spiel um 13 Uhr tritt die zweite Mannschaft des SC Heide gegen eine Auswahl der ATV-Handballer an. Zwei Stunden später wird dann das Lokalderby der ersten Mannschaften des SC Heide und des RSV 09 angepfiffen. Die Heider werden dabei prominente Unterstützung erhalten: Daniel Danger, der unter anderem als „Gefahrenreporter“ von „1Live“ bekannt ist, hat zugesagt, als Stürmer auf dem Platz zu stehen. In der Halbzeitpause gibt es eine Gesangsshow mit Sebastian Wurth.