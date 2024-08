Golfclub Dreibäumen in Hückeswagen Golfer spielen für die Hospizarbeit

Für das Turnier hatten sich die Organisatoren dann auch eine Menge witziger Idee einfallen lassen, um das Spiel auf dem 18-Loch-Platz unterhaltsam zu gestalten. So gab es beispielsweise eine Sonderwertung unter dem Namen „Nearest to the Schneebesen“ vom Riemann Catering- und Eventservice, bei dem der Golfer, der seinen Ball mit einem Schlag am nächsten an dem aufgestellten, überdimensionalen Schneebesen aus der Großküche platzieren konnte, Fingerfood für 30 Personen im Wert von 1000 Euro gewinnen konnte. Darüber hinaus winkten sowohl den Turniergewinnern tolle Preise, als auch den Losbesitzern der Tombola, für die viele Sponsoren und Firmen Preise gestiftet hatten. Sven Chudzinski und Sven Stamm von der Volksbank im Bergischen Land traten als Team zum Turnier an. „Es ist ja für den guten Zweck, das muss man unterstützen“, sagten die beiden Golfclub-Mitglieder. Ebenso sahen es Jerrit Bennert und Jens Ostermann von der Lebenshilfe Remscheid. „Wir hatten schon beim Bau des Hospizes viel miteinander zu tun, dabei sind Freundschaften entstanden“, sagten die Gastgolfer. Beide hätten bei der Ankündigung zum Turnier sofort Lust gehabt, mitzumachen.