Umfrage in Hückeswagen Fürs Mehrweggeschirr sensibilisieren

Hunger oder Durst macht sich bemerkbar – gut, dass in der Nähe ein Imbiss ist. Die Speise oder das Getränk bekommt der Kunde in einer Verpackung ausgehändigt, er isst oder trinkt – und die Verpackung landet im nächstgelegenen Mülleimer. Der Aufwand für den Konsumenten hält sich in eng überschaubaren Grenzen. Dass aber durch diese Vorgehensweise deutschlandweit stündlich etwa 320.000 Einwegbecher für heiße Getränke verkauft werden, die alle wenig später im Müll landen, hat der einzelne Verbraucher natürlich nicht im Sinn. Die Zahl hat das Bundesumweltministerium veröffentlicht. Die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung hat zudem für das Jahr 2017 ein Abfallaufkommen ermittelt, demzufolge etwa 347.000 Tonnen Abfall durch Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen sowie Partybedarf, also Plastikbesteck und Plastikgeschirr, entstanden sind.