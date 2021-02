Aktion des Hückeswagener Einzelhändlers Bernd Lammert : Bemalte Steine erbringen fast 500 Euro fürs Johannesstift

Hückeswagen Aus einer gemeinsamen Adventsaktion des Optikers Bernd Lammert und der Facebook-Gruppe „Hückstones“ kamen jetzt fast 500 Euro zusammen. Das Geld wurde an den Freundeskreis des Johannesstifts weitergereicht.

Die Idee sei bei den „Hückstones“ und vielen anderen sehr gut angekommen. Entsprechend groß sei dann die Zahl der Steine gewesen, die Lammert an seiner Verkaufstheke ausstellte. Die Kunden wiederum fanden ebenfalls sehr viel Gefallen an den bunten Steinen, die hauptsächlich mit weihnachtlichen Motiven bemalt worden waren. Am Ende kamen 483,85 Euro zusammen. „Wir sind richtig glücklich über diesen großen Betrag, der unsere Arbeit in diesem Corona-Jahr deutlich leichter macht. Schließlich sind alle Basare sowie das Altstadtfest im vergangenen Jahr ausgefallen“, sagt Sabine Müller.