Städtische Immobilien in Hückeswagen Stadt bekommt fürs Energie-Management „mangelhaft“

Die Stadt bewirtschaftet eine Menge eigener Immobilien – von den Verwaltungsgebäuden über Sportstätten und Kultureinrichtungen bis hin zu den Feuerwachen und Wohngebäuden. Alle zusammen fressen eine enorme Menge an Energie und also auch an Geld. Schon länger mahnt die Politik jährliche Energieberichte an, um darüber ein Instrument der Kostenkontrolle und -steuerung in der Hand zu haben. Aber: Das Gebäudemanagement der Stadt bleibt der Politik einen aktuellen Energiebericht schuldig.