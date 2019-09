Seniorennetzwerk und Johannesstift Hückeswagen : Beim Tanzen werden Senioren wieder jung

Hückeswagen Das Seniorennetzwerk lud für Samstag erstmals zum Tanz mit und ohne Demenz ins Johannesstift ein.

Der Schlager „Man müsste nochmal zwanzig sein“ von Sänger Willi Schneider signalisierte nicht nur den Auftakt für die neue Tanzveranstaltung im Altenzentrum Johannesstift am Samstagnachmittag. Der Liedtext drückte auch genau das aus, was die Teilnehmer fühlten. Dabei war es gar nicht nötig, jünger zu sein, als man eigentlich ist. Tanz-Motivator Stefan Kleinstück aus Köln verstand es, die Bewohner des Altenzentrums wie auch die Besucher aus der Stadt zu animieren. Ob Walzer oder Foxtrott – die Bewegung zur Musik und das gemütliche Miteinander im Mehrzweckraum machte allen Beteiligten sichtlich große Freude.

Das Motto des Nachmittags lautete „Tanzen mit und ohne Demenz“. „Mit der Initiative ‚Wir tanzen wieder’ bieten wir regelmäßig solche Veranstaltungen in Tanzschulen, aber auch in Altenheimen an“, berichtete der 57-jährige Kölner, der die älteren Damen am Samstag reihenweise zum Tanz aufforderte und ihnen damit ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Von Berührungsängsten keine Spur. „Wenn ich die hätte, dann wäre ich hier fehl am Platz“, sagte Kleinstück.