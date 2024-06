Platz 1 in der Pro-Kopf-Wertung Hückeswagen beim „Stadtradeln“ wieder Spitze

Bei den Teams hatte in der Schloss-Stadt der ATV Hückeswagen dieses Mal mit mehr als 11.250 Kilometern am meisten erradelt. Zweiter in der stadtinternen Wertung wurde das Team „ADFC and Friends“, das zusammen 10.248 Kilometer schaffte. Auf Platz drei kam die Kolpingsfamilie mit mehr als 9000 Kilometern. „Eine besondere Erwähnung soll in diesem Jahr an die zwölf Hückeswagener Ratsmitglieder gehen, die sich an der Aktion beteiligt hatten“, lobte die Organisatorin. Mit einer Pro-Kopf-Strecke von 17,5 Kilometern hatten sie die zweitplatzierten Ratsmitglieder aus Wipperfürth mit einer Strecke von 8,4 Kilometern weit hinter sich gelassen.