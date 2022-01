Sportliche Tradition zum Jahresausklang in Hückeswagen : Rund 80 Sportler beim ATV-Silvesterlauf

Laufend in das neue Jahr – beim traditionellen Silvesterlauf waren dieses Mal erstmals auch Fahrradfahrer dabei. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Erstmals nahmen auch die Mountainbiker „TrailRider“ an der Sportveranstaltung zum Jahresende teil. Bereits seit Jahren hat diese in der Schloss-Stadt Tradition. Treffpunkt war die Halle am Fürstenberg.

Schon 1925 hat die Silvesterlauf-Begeisterung im brasilianischen Sao Paulo begonnen. In den 1950er Jahren ist die Sportveranstaltung zu einem internationalen Laufereignis geworden. Auch beim Hückeswagener ATV zählt der Silvesterlauf schon seit vielen Jahren zu den jährlichen Sportereignissen – so auch am Freitagmittag, wo wieder rund 80 Freizeitsportler auf dem Parkplatz der vereinseigenen Halle auf dem Fürstenberg zusammenkamen.

Geimpfte und Genesene durfte den letzten Tag des Jahres sport-lich in der Gemeinschaft und an der frischen Luft ausklingen lassen – wenn auch coronabedingt ohne gemütliches Beisammensein im Anschluss. „Wir sind sehr froh, dass wir den Silvesterlauf trotzdem anbieten können, wenn auch mit Maskenpflicht bis zum Start“, sagte der zweite Vorsitzende des ATV, Sven Schäfer. Und so hatten die „Tour-Guides“ wieder ganz unterschiedliche Strecken in verschiedenen Längen und Schwierigkeitsstufen ausgesucht. Während die Nordic-Walker und Wanderer sich auf den Weg Richtung Bahntrasse machten, starteten die Jogger über Hambüchen Richtung Mul. Erstmals dabei auch eine stattliche Gruppe Radfahrer der neuen ATV-Abteilung MTB-TrailRider, deren Jahresab-schlussrunde in Richtung Neye-Talsperre ging. Abteilungsleiter Patrick Erbach äußerte sich schon mit Vorfreude zur ersten offizielle Trainingseinheit, auch wenn auch hier die Corona-Pandemie ei-ne Rolle spielt: „Wir werden die geplante Auftaktveranstaltung am 7. Januar zwar ausfallen lassen und dafür am 14. Januar ab 19.15 Uhr direkt mit einem Hallentraining beginnen“, kündigte der Trainer an.