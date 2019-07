Bever-Talsperre Hückeswagen : RBS-Kanuten retten sich vor Platzregen

Hückeswagen Das kostenlose Freizeitvergnügen für Kinder und Jugendliche startete bei strahlendem Sonnenschein, doch dann gab’s leider einen Wetterwechsel.

(heka) Mit zwei Booten stachen die Teilnehmer des Kanu-Aktionstags der Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft (RBS) Hückeswagen am Samstag auf der Bever-Talsperre in See – zunächst noch bei strahlendem Sonnenschein. Doch schon nach knapp einer Stunde setzte ein heftiger Platzregen ein, weshalb die Kanuten eine Zwangspause einlegen mussten. Julia (11), Charlotte (11) und Hannah (13) nutzen das kostenlose Freizeitvergnügen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap, das die RBS bereits seit 15 Jahren anbietet. „Zu Spitzenzeiten hatten wir mal bis zu 60 Kinder hier“, berichtete Edgar Begier vom NRW-Verband, der die Boote, Paddel und Schwimmwesten mit zur Talsperre gebracht hatte. Mittlerweile wird das offene Angebot nur noch von wenigen genutzt. „Gerade die Kinder, denen ich es gegönnt habe, sind nicht da“, bedauerte RBS-Vorsitzende Brigitte Thiel, die im Vorfeld viel Werbung für den Kanu-Schnuppertag gemacht hatte.