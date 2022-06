Sommeraktion für Kinder und Jugendliche in Hückeswagen : Beim Ferienspaß sind noch jede Menge Plätze frei

Hückeswagen 32 Aktionen bietet die Stadt im Ferienspaß für die am Montag beginnenden Sommerferien an. Doch bislang sind die Kinder und Jugendlichen eher zurückhaltend.

So langsam füllen sich die Angebote des Hückeswagener Ferienspaßes mit Interessenten, aber eben nur langsam. Zumal die Sommerferien bereits am kommenden Montag starten und damit auch das aktuelle Programm. Für einige Angebote sind noch gar keine Anmeldungen eingegangen, obwohl die Online-Anmeldung seit Anfang voriger Woche möglich ist. Vor Corona waren die meisten Programmpunkte schon kurz nach der Freischaltung komplett ausgebucht und es mussten Wartelisten eingerichtet werden. Doch „aktuell sind die Anmeldezahlen noch recht mau, weswegen einige Aktionen im Zweifel nicht stattfinden werden“, betont Mario Moritz von der Stadtverwaltung, der zusammen mit seiner Kollegin Annette Binder den Ferienspaß koordiniert.

Insgesamt gibt es 32 Angebote von A wie Ausflug – etwa in den niederländischen Freizeitpark Efteling, die Wasserski-Anlage in Langenfeld, die Schwarzlicht-Minigolfanlage in Wuppertal und den Escape-Room in Remscheid – bis Z wie (Wuppertaler) Zoo. Auch stehen Klassiker auf dem Programm, zum Beispiel der Besuch im Klettergarten im Brunsbachtal, der Tag im Wald, das Tennis-Sommercamp und der Besuch auf einem Reiterhof mit Curly Horses, die auch für Allergiker geeignet sind. Hinzugekommen sind mittlerweile noch Minigolf im Brunsbachtal mit der SPD sowie Ballspiele und Judo des RBS. Spaß machen dürfte auch das Segelangebot der Seglervereinigung Wuppertal (SVWu) auf der Bever-Talsperre. Erfahrenen Skipper nehmen die Jungen und Mädchen mit in die Welt des Wassersports, und nach einer theoretischen Einführung geht‘s in die Boote und aufs Wasser. Eine Anmeldung ist noch bis Freitag, 1. Juli, möglich.