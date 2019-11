Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Bei Kabarettistin Inka Meyer „trägt der Teufel Parka“

Hückeswagen Die Kabarettistin Inka Meyer gastiert am Samstag, 30. November, im Kultur-Haus Zach mit ihrem neuen Programm „Der Teufel trägt Parka“. Auf witzige Weise nimmt sie sich des „Wahnsinns der Schönheitsindustrie“ an. Der Vorverkauf läuft.

Die Botschaft der Mode- und Kosmetikbranche ist klar: „Frauen, ihr lauft aus, werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare.“ Um diesem Makel zu entgehen, klatschen sich schon Grundschülerinnen so viel Wimperntusche ins Gesicht, dass sie an der Schulbank sitzend vorn überkippen. Und der 80-jährige Senior führt seine kanariengelbe Hippie-Jeans spazieren, dass man sich fragt: „Hat der Mann einen Schlag oder einen Anfall?“ Das jedenfalls glaubt Kabarettistin Inka Meyer, die am kommenden Samstag mit ihrem aktuellen Programm „Der Teufel trägt Parka“ im Kultur-Haus Zach gastieren wird. „Mit diesem unterhaltsamen Programm unterstreicht sie ein hochkomisches Plädoyer gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte Weiblichkeit“, betont Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Die Chemie in den Schuhen mache krank, durch die Ananas-Diät seien Frauen ungenießbar. Aber mit dem Weizengras-Smoothie in der Hand hetzten sie weiter jedem Beauty-Trend hinterher. „Am Ende sind wir schön“, glaubt Inka Meyer. „Schön blöd.“ Darauf wird die Kabarettistin in ihrem Auftritt eingehen, den Noppenberger als „witzig und relevant sowie brillant recherchiert“ bezeichnet. Dieses „satirische Schmuckstück“ begeistere auch die Herren der Schöpfung

Inka Meyer kommt aus Mittelfranken und zog nach dem Design-Studium in Mainz 2005 für ein Masterstudium in Research Design an die University of the Arts nach London. Später folgte in Frankfurt ein Schauspielstudium. In dieser Zeit nutze sie erste Arrangements von Bühnen und merkte schnell, dass das Theaterspiel sowie Kabarett ihr Ding ist. Seit 2006 ist Inka Meyer als selbstständige Schauspielerin tätig sowie parallel dazu auch als Designerin.