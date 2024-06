Hückeswagens größter Arbeitgeber Klingelnberg präsentiert sich in Bestform

Doch das ist Schnee von gestern. In ihrem Bericht zum Geschäftsjahr 2023/24, das am 31. März abgelaufen war, verwiesen Geschäftsführer (CEO) Jan Klingelnberg und Finanzvorstand (CFO) Christoph Küster am Donnerstag wieder auf teils beeindruckende Zahlen. „Die Klingelnberg-Gruppe, ein weltweit führender Hersteller von Hochtechnologie im Bereich der Verzahntechnik für eine Vielzahl von Branchen, verzeichnete bei den Auftragseingängen zum dritten Mal in Folge einen historischen Höchststand und konnte das bereits beeindruckende Vorjahresergebnis mit einem Volumen von rund 311,4 Millionen Euro nochmals übertreffen“, heißt es in dem Bericht. Das ist ein Plus von elf Millionen Euro. Der Auftragsbestand stieg um weitere drei Prozent an.