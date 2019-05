Blickpunkt Wirtschaft : „Beauty Manufaktur“ zieht in ehemalige Volksbank-Filiale

Inhaberin Marina Breul (l.) und Fußpflegerin Fatma Dirim, eine von vier Mitarbeiterinnen, arbeiten in der „Beauty Manufaktur“ nun an der Peterstraße. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Seit kurzem herrscht wieder Leben in den ehemaligen Räumen der Volksbank Bergisches Land an der Peterstraße. Dorthin ist die „Beauty Manufaktur“ von Marina Breul umgezogen.

Seit 2014 gibt es die „Beauty Manufaktur“ von Marina Breul bereits in Hückeswagen. Bis Ende März war der Schönheitssalon an der Bachstraße zu finden, dann erfolgte der Umzug in die freigewordenen Räumlichkeiten an der Peterstraße, in der sich zuletzt die Filiale der Volksbank Bergisches Land befand. „Wir haben uns von den Quadratmetern etwas vergrößert“, erzählt Marina Breul und deutet auf den großzügigen Hauptraum, an den sich mehrere Behandlungsräume anschließen. Das Angebot hingegen sei im Großen und Ganzen identisch geblieben. „Wir bieten Gesichts- und Körperbehandlungen, Permanent-Make-up, Nagel- und Fußpflege, dauerhafte Haarentfernung, Waxing, Wellness-Massagen, Wimpernverlängerung sowie Braut- und Abend-Make-up“, zählt die Inhaberin auf.