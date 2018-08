Hückeswagen. Beach Weeks 2018 in der Alten Drahtzieherei

Beach Weeks : Es klingt nach Strand in der Drahte

Auch auf den vorherigen Mallorca-Partys in der Alten Drahtzieherei war gut was los. Foto: Alte Drahtzieherei

Hückeswagen Am 11. August ist es wieder soweit, der große Saal in der Alten Drahtzieherei verwandelt sich in einen der größten „Partysandkästen“ NRWs. Wie der Veranstalter mitteilt, wird es 30 Tonnen Sand geben, einen echten Pool, Palmen und allerhand detailgetreue Kleinigkeiten, welche das Mallorca-Feeling perfekt machen sollen.

Den Start der dreiwöchigen Partyreihe macht die „Beach House Party“ am 11. August ab 22 Uhr. Die Veranstalter haben erneut DJ Oliver Magenta und DJ KR engagiert. Vor allem Oliver Magenta habe im letzten Jahr die Location stimmungsmäßig fast abgerissen. Karten im Vorverkauf kosten 10 Euro zuzüglich Gebühren und an der Abendkasse 12 Euro.

Weiter geht es am 18. August ab 21 Uhr mit der „Ü30 Beach Party“. In diesem Jahr wird der in Wipperfürth und Umgebung für seine besonders aktive Performance bekannte DJ Uli Becker für Partymusik der letzten Jahrzehnte und beliebten Hits von heute sorgen. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse 10 Euro.

Den krönenden Abschluss der Beach-Weeks in der Alten Drahtzieherei stellt die bekannte „Mallorca Party“ dar. Auf dieser Party werde am 25. August ab 21 Uhr noch einmal alles gegeben. Die Party sei das Richtige für alle, die in diesem Jahr bereits auf Mallorca und den einschlägigen Lokalitäten wie „Bierkönig“, „Oberbayern“ und „Megapark“ gewesen sind, oder einfach Lust auf Ballermann-Feeling pur habe. Denn auch in der Drahtzieherei wird es Sangria aus Eimern geben und das sogar direkt am Strand – was auf Mallorca neuerdings ein Tabu darstellt, sei dort ausdrücklich erwünscht. Natürlich habe der Veranstalter auch in diesem Jahr mit Stefan Stürmer einen besonderen Gast auf der Bühne. Mit Liedern wie „Mallorca Ultras“, „Malle ist die geilste Galaxie“ oder dem wohl bekanntesten Song „Scheiss auf Schickimicki“, begeistere er seit Jahren den Ballermann auf Mallorca. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse 12 Euro.

(chal)